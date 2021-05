O tema que se seguiu à mobilidade eléctrica, nas 'Conferências do Ambiente e Acção Climática', foi a mobilidade inteligente, nomeadamente através da tecnologia de apoio ‘Pick Up and Ride’, que visa facilitar a vida no momento de ir buscar as crianças ou jovens à escola.

Filipe Oliveira – presidente do conselho de administração da AREAM - Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira, responsável pela implementação desta aplicação – começou por referir que o sector dos transportes é responsável por 54% do consumo de energia da RAM (dados de 2019).

De realçar, no que se refere aos padrões de mobilidade, que as deslocações realizadas ocorrem na grande maioria dos casos (80%) em viatura própria. Apenas 10% dos madeirenses recorrem aos transportes públicos colectivos.

“Isto provoca uma pressão, não só no consumo de energia, mas sobretudo, no congestionamento de trânsito junto das escolas”, nota Filipe Oliveira. Situação esta que o aplicação ‘Pick Up and Ride’ pretende então resolver.

Esta aplicação, que pode ser descarregada de forma gratuita, foi desenvolvida para tornar o encontro entre os encarregados de educação e as crianças mais rápido e organizado. A aplicação permite agendar os encontros, definindo a hora e o local, e informa os intervenientes sobre a sua localização, os tempos estimados de viagem e sobre possíveis atrasos ou reajustes ao encontro agendado.