Retoma da economia já se sente no aumento do consumo de combustível

Os dados fornecidos pela Alfândega do Funchal, divulgados ao final da manhã de hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira, mostram que "nos primeiros três meses de 2021, a introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina) na RAM não ultrapassou os 28,3 milhões de litros, valor inferior ao do mesmo trimestre do ano precedente em 15,1%", numa altura em que ainda tinham ocorrido dois meses e meio 'normais'.

É precisamente isso que constata os dos dados mês a mês, com os evidentes reflexos das medidas restritivas para controlo da pandemia do covid-19, que ainda se fazem sentir, sobretudo em Janeiro e Fevereiro desde ano e menos em Março. "Por mês, observa-se que em Janeiro, a introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina) diminuiu 27,4% em termos homólogos, queda que se amenizou em Fevereiro para 19,8%, sendo que em Março verificou-se um crescimento de 5,5%", constata.

"Na leitura da evolução deste último mês deverá ser tido em conta que os efeitos da pandemia já começaram a ser sentidos na 2.ª quinzena de Março de 2020", muito menos evidentes agora, quando na altura a paralisação foi total e agora já se vivia uma reabertura gradual.

Assim, "no 1.º trimestre de 2021 foram introduzidos 20,8 milhões de litros de gasóleo, -13,7% do que no período homólogo. No que se refere às gasolinas, observou-se que a de 95 octanas apresentou uma diminuição homóloga de 23,1%, enquanto a de 98 octanas registou uma descida de 4,8%", precisamente aquela que não é regulada pelos preços administrativos do Governo Regional, ao contrário dos outros dois. "Entre Janeiro e Março de 2021, as quantidades introduzidas de gasolina de 95 e de 98 octanas foram de 5,4 e 2,1 milhões de litros", acrescenta.

Por outro lado, "no caso do gás propano e butano, a introdução no consumo no período em referência rondou as 1,7 e 3,3 mil toneladas, respectivamente, traduzindo uma diminuição de 3,6% e 15,2%, comparativamente ao 1.º trimestre de 2020. Por sua vez, no gás natural, a quantidade introduzida foi de 5,7 mil toneladas (-13,4% do que no trimestre homólogo)", conclui a DREM.

Média do preço do gasóleo no 1.º trimestre de 2021 foi de 1,242€

Também é analisado o preço médio neste período de três meses de 2021, no qual "o gasóleo rodoviário fixou-se em 1,242€, inferior ao registado no período homólogo (1,265€) e superior ao do trimestre anterior (1,117€)", frisa.

"No caso da gasolina de 95 octanas, o preço médio foi de 1,451€, abaixo do verificado no período correspondente do ano precedente (1,472€), mas acima do observado no 4.º trimestre de 2020 (1,360€)", termina.

Saliente-se que, tal como publicamos hoje, os preços dos principais combustíveis controlados administrativamente atingiram já o valor mais alto dos primeiros quatro meses e meio de 2021.