Aproveitamento Hidroeléctrico da Calheta aumentará produção de ‘energia limpa’ para 40%

Esta tarde, nas 'Conferências do Ambiente e Acção Climática', Pedro Ferreira, gestor do projecto de Ampliação do Aproveitamento Hidroeléctrico da Calheta, procurou responder à seguinte questão: Porque é que ainda há tanta energia produzida por equipamentos movidos a derivados do petróleo?

A resposta é simples: procura e oferta de energia têm de estar equilibradas e, conforme sublinha, “não há maneira de fazer um aerogerador andar mais depressa”.

Esta instabilidade gerada pela energia intermitente (aquela que está dependente das condições climáticas) tem um impacto “muito grande” numa rede pequena como é o caso da Região, vincou o responsável.

No seu entender, a solução passa pela criação de um sistema de armazenamento de energia, como é o caso da Aproveitamento Hidroeléctrico da Calheta, que permite absorver a instabilidade da rede e das fontes intermitentes de energia renovável.

Com efeito, este sistema permitirá subir a produção de ‘energia limpa’ de cerca de 30% para aproximadamente 40% (um acréscimo de quase 10%), revelou.