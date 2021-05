Siga aqui as Conferências do Ambiente e Acção Climática

Arranca nesta tarde de quarta-feira as Conferências do Ambiente e Acção Climática, na Gare Marítima Internacional. Trata-se de um conjunto de seis conferências, organizadas no âmbito das celebrações do Dia Mundial do Ambiente, a 5 de Junho, que querem colocar em evidência a acção climática desenvolvida pelo Governo Regional.

A sessão de abertura de hoje contará com a intervenção de Susana Prada, secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas.

As conferências vão abordar os temas: ‘Inventário Regional de Emissões por Fontes e Remoções por Sumidouros de Poluentes Atmosféricos’, com o director de Serviços do Ambiente e Economia Circular (DRAAC), Henrique Rodrigues, pelas 15h15; ‘Transição Energética na RAM: A Importância Estratégica da Ampliação do Aproveitamento Hidroeléctrico da Calheta’, com o gestor do Projecto de Ampliação do Aproveitamento Hidroeléctrico da Calheta EEM, Pedro Ferreira, pelas 15h25; ‘Incentivo à Mobilidade Eléctrica: O Programa PRIME-RAM’, com a directora Regional de Economia e Transportes Terrestres (DRETT), Isabel Catarina Rodrigues, pelas 15h35; ‘Tecnologias de Apoio à Mobilidade Inteligente: Pick Up and Ride’, com o presidente do Conselho de Administração AREAM, Filipe Oliveira, pelas 15h45; ‘Instrumentos de Gestão Florestal (Faixa de Gestão de Combustíveis e Central de Biomassa)’, com o chefe de Divisão de Florestação e Conservação de Solos (IFCN), Nuno Serralha, pelas 15h55; e ‘Projecto Life Dunas’, com a gestora do Projecto Life Dunas (DRAAC), Nádia Coelho, pelas 16h05.

No final, depois de abordados os temas das diferentes conferências decorrerá um debate sobre ‘A Importância da Acção Climática para a Protecção do Ambiente, a Neutralidade Carbónica e a Resiliência e Segurança das Populações’, moderado pelo director do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira.

As conferências, que serão transmitidas em directo em dnoticias.pt, são promovidas pela Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, através da Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas.