“O nosso manifesto eleitoral será a voz de todos os câmara-lobenses”, garante Pedro Coelho

“Acredito em Câmara de Lobos, acredito nas pessoas e assumo este grande desafio, ao lado da minha equipa, com a mesma vontade e o mesmo empenho que tinha há oito anos atrás” começou por afirmar, ontem, Pedro Coelho, que se candidata à Presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos pela terceira vez, num encontro de militantes que foi bastante concorrido e que contou com a presença do Presidente do Partido, Miguel Albuquerque.

Um Encontro no qual Pedro Coelho viu reforçada a confiança na sua liderança à frente do projeto autárquico para Câmara de Lobos, projeto esse que integra grandes investimentos para o futuro e que será apresentado nos próximos dias à população.

Sublinhando que “não há pessoas importantes no PSD de Câmara de Lobos mas, sim, pessoas comprometidas com uma estratégia que visa tornar Câmara de Lobos num concelho ainda mais justo, mais sustentável, com melhor qualidade de vida e onde as pessoas se sintam felizes e realizadas”, o candidato garantiu que irá enfrentar esta campanha com a mesma humildade, trabalho e determinação de 2013 e reafirmou que o seu objetivo é vencer as próximas eleições. Uma campanha que, conforme vincou, “será de muito trabalho e de grande responsabilidade, contará com todos e estará focada no essencial, sem dar palco à oposição”.

“O importante é continuarmos a merecer a confiança da nossa população e trabalharmos, conjuntamente, pelo compromisso que temos com o nosso concelho, projetando um bom manifesto eleitoral que seja a voz de todos os Câmara-lobenses”, frisou o candidato, deixando claro que o facto de ter consciência de que tem feito um bom trabalho e que as pessoas estão satisfeitas “não implica trabalhar menos, bem pelo contrário, até porque a exigência é todos os dias maior”.

O excelente trabalho que o Governo Regional tem vindo a promover no concelho, em articulação e parceria com a autarquia, foi também focado na sua intervenção, numa oportunidade em que afirmou “querer sempre mais para a sua população”, ainda que compreendendo que nem sempre é possível fazer mais face à escassez de recursos financeiros. Isto, sobretudo, “atendendo a que este mandato ficou marcado por uma pandemia que trouxe grandes danos sociais e económicos também sentidos em Câmara de Lobos”, salientou.

Confiante num bom resultado, Pedro Coelho encerrou o seu discursou agradecendo a todos os que estiveram e continuam presentes, ao Presidente do Partido e a todas as estruturas do PSD/M, com especial enfoque na JSD/M, e garantiu que continuará a honrar o seu compromisso com Câmara de Lobos, rumo ao futuro.

“É com orgulho que temos o nosso Programa eleitoral de 2017 cumprido, neste momento, a 95% e é também com a mesma convicção que continuaremos a trabalhar para alcançar o melhor resultado, em cada uma das nossas cinco freguesias”, rematou.