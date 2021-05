Câmara de Lobos garante condições de atracagem no cais

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos recolocou a plataforma marítima de apoio às actividades marítimo-turísticas no cais de Câmara de Lobos.

Desde o ano 2015, a autarquia tem vindo a assegurar, através de recursos próprios, a operacionalidade do cais, investindo todos os anos na instalação desta plataforma de acesso.

A orla costeira de Câmara de Lobos tem um rico património natural e é um sítio com elevado potencial turístico. Existem vários agentes marítimos turísticos interessados em operar a partir do cais de Câmara de Lobos, pelo que torna-se premente melhorar as condições de operacionalidade do cais. Por outro lado, o cais tem um grande fluxo de acostagem de pequenas embarcações de pesca e de recreio. Nesta linha, a Câmara Municipal entende que as actuais estruturas de apoio à acostagem, embarque e desembarque, são manifestamente insuficientes e desajustadas face às necessidades reais daquela infraestrutura portuária". Leonel Silva, vereador do Ambiente e Cultura

Na oportunidade referiu que a autarquia tem vindo reivindicar, junto da APRAM, mais investimento no cais de Câmara de Lobos e no fundeadouro da baía. Até porque, segundo referiu, "é urgente ampliar a área de acostagem de embarcações, através da instalação de mais passadiços, por forma a compatibilizar as operações portuárias das embarcações de pesca e das embarcações marítimo turístico".

"É necessário ordenar o fundeadouro e melhorar as estruturas de apoio à ancoragem das embarcações, criando corredores de circulação das embarcações para garantir a segurança de todos os operadores e disponibilizando aos operadores as arrecadações existentes. O investimento na operacionalidade do cais de Câmara de Lobos é uma mais-valia para o turismo da Madeira e é essencial para a dinamização da actividade económica do concelho, em especial da baixa da cidade", sustentou.

No total existem cerca de 80 embarcações que fundeiam regularmente no varadouro de Câmara de Lobos e que utilizam o cais para embarque.