VidaMar Resort Hotel Madeira reabre dia 31 com campanha especial de Verão

O VidaMar Resort Hotel Madeira, bem como o VidaMar Resort Hotel Algarve, reabrem portas este mês, com uma campanha especial de Verão.

"Todos os clientes que pretendam efectuar uma reserva podem beneficiar de um crédito de 50 euros, válido para usar apenas uma vez, numa estadia em qualquer um dos resorts. Para utilizar este crédito, os visitantes devem preencher o formulário disponível no website, para que recebam o promocode que lhes dará acesso ao desconto", explica o grupo em nota de imprensa.

A campanha é válida até ao dia 15 de junho, para estadias entre o dia 1 de junho e 28 de Setembro de 2021.

O VidaMar Resort Hotel Madeira está localizado na Estrada Monumental, com acesso directo às límpidas águas do atlântico, e fica a uma curta caminhada do centro do Funchal.

Com reabertura agendada para o próximo dia 31 de maio, o resort dispõe de três restaurantes em pleno funcionamento, três piscinas infinitas de água salgada com uma vista panorâmica sobre o atlântico, um centro de fitness, um piano bar e o relaxante Thalasso Sea Spa.