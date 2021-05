Providência cautelar suspende ‘Lei Uber’

Decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal implica suspensão, para já, do contingente imposto pelo Governo Regional à plataforma TVDE.

É esta a notícia que faz a manchete da edição de hoje do nosso matutino.

A imagem da capa do DIÁRIO é dedicada à Meia Légua que ganha viveiro de árvores e flores. Grupo AFA requalifica espaço de antigo estaleiro e lança projecto com sustentabilidade ambiental.

A entrevista de hoje vai para uma lenda viva do futebol que recorda Belenenses campeão.

Madeirense Manuel Andrade ajudou equipa do Restelo a vencer o campeonato de 1946, faz hoje precisamente 75 anos, tendo marcado 19 golos nessa época.

De destacar ainda a página de ‘fact check’ com a Câmara Municipal do Funchal que aproveita testes públicos gratuitos. Autarquia nega que tenha feito qualquer contrato com uma farmácia, como acusou o deputado municipal Roberto Vieira.

Nota ainda para a Madeira que conta só com 25 praias com vigilância. Das 57 águas balneares autorizadas, apenas menos de metade está obrigada a assegurar a presença de nadadores-salvadores

Tudo isto para ler e muito mais com o seu DIÁRIO de Notícias no dia de hoje.

Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa, ao longo do dia, através do www.dnoticias.pt para saber o que se passa na região, no país e no mundo.