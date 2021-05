Governo Regional manifesta pesar pela morte do jornalista Emanuel Correia

O Governo Regional da Madeira e o seu presidente, Miguel Albuquerque, vêm manifestar "o mais profundo pesar" pelo falecimento, hoje, no Funchal, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, do jornalista Emanuel Correia, na sequência de um AVC sofrido ontem, que o tinha deixado muito debilitado.

"À família, o Executivo madeirense e o seu presidente endereçam as suas mais sentidas condolências pelo falecimento de um grande jornalista madeirense, de um homem que marcou, perenemente, a comunicação social madeirense. Nesta hora de dor, associam-se na dor pela partida de um homem íntegro, competente e um excelente profissional", pode ler-se na nota enviada à comunicação social.

O Governo regional lembra que Emanuel Correia foi, durante vários anos, jornalista do Jornal da Madeira, onde exerceu funções de chefia. Mais tarde, passou a colaborar com a Lusa, onde era quadro há cerca de 30 anos da agência noticiosa portuguesa, onde exerceu a exercer funções de chefe de delegação entre 1 de maio de 1992 a 31 de outubro de 2007. O jornalista contava 62 anos de idade.

"É este ilustre Madeirense que o Governo Regional e o seu Presidente pretendem homenagear, também na hora da sua morte, sublinhando a sua gratidão para com os relevantes serviços prestados em nome da nossa Região e em defesa de um valor tão elevado como a liberdade da imprensa."