Joaquim José Sousa é o novo porta-voz do PAN Madeira

O novo porta-voz regional é o professor Joaquim José Sousa.

A nova Comissão Política Regional do PAN Madeira foi recentemente eleita, sendo constituída "por um conjunto de militantes comprometidos com as causas que norteiam o partido, nomeadamente nas dimensões pessoas, animais e Natureza, onde o aspecto ambiental que envolve qualquer uma delas é decisivo", explica em comunicado.

"É assim com muita satisfação que podemos comunicar à população da Madeira e do Porto Santo que as causas do PAN voltarão a estar na agenda regional, depois de um período de indefinição nos últimos meses. A nova Comissão Política Regional assume o compromisso de continuar a defender os superiores interesses dos habitantes da Madeira e do Porto Santo, num diálogo profícuo com todas as estruturas regionais e nacionais que contribuam para a realização do programa do Partido, em articulação com o seu grupo parlamentar na Assembleia da República e com o seu deputado na Assembleia Legislativa Regional dos Açores", sustenta.

Acrescenta ainda que "a Comissão Política eleita defenderá intransigentemente a vida no seu todo, e demonstrará que o PAN é uma associação política que visa transformar a mentalidade e a sociedade portuguesas, e contribuir para a transformação do mundo de acordo com os fundamentais valores éticos e ambientais, tornados ainda mais imperativos no século XXI, quando o desenvolvimento tecnológico da humanidade provoca um impacto sem precedentes na biosfera planetária, que compromete as gerações futuras e a sobrevivência das várias espécies, incluindo a humana".