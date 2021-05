Câmara Municipal do Porto Santo oferece um set de tacos a jovem golfista João Pedro Paixão

A Câmara Municipal do Porto Santo, ofereceu um set de tacos a João Pedro Paixão, jovem de 17 anos, natural do Porto Santo, que se sagrou vencedor em diversos torneios no Porto Santo Golfe.

A cerimónia de entrega decorreu no Campo de Golfe e estiveram presentes o vice-presidente da autarquia, Pedro Freitas, e a presidente do conselho de administração da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, Nivalda Gonçalves.