Acto eleitoral no CD Nacional alargado até as 20 horas

As eleições para os órgãos sociais do CD Nacional, agendadas para o próximo dia 1 de Junho terão horário alargado.

"Por decisão do presidente da Assembleia Geral, o horário da votação será alargado, sendo que o acto eleitoral irá decorrer entre as 13 e as 20 horas do dia 1 de Junho", pode ler-se na nota publicada no sítio oficial do clube na internet

Além disso ficou também definido a ordem das candidaturas às eleições alvinegras.

"De acordo com o sorteio hoje realizado na sede do clube, ficou definida a ordem das candidaturas nas eleições para os órgãos sociais do CD Nacional. Assim, a Lista A será a lista encabeçada por Rui Alves, enquanto a Lista B será a lista encabeçada por Daniel Meneses.