Dois feridos em colisão no Porto Santo

Um homem e uma mulher, com idades compreendidas entre os 30 e os 40 anos, ficaram feridos ao final da tarde de ontem, na sequência de um acidente de viação ocorrido no Porto Santo.

A moto onde seguiam colidiu com um carro na zona da Lapeira, deixando-os com queixas essencialmente na zona das costas.

Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo seguiram para o local com uma ambulância e imobilizaram as vítimas em plano duro, transportando-as de seguida para o Centro de Saúde da ilha dourada.

As vítimas residem no Porto Santo.