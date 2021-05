Comemorações do 10 de Junho na cidade do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal assinou hoje, no Palácio de São Lourenço, o Memorando de Entendimento com a Presidência da República Portuguesa. O documento define os termos das Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas a acontecer na cidade do Funchal em 2021.

O Funchal estará à altura da solenidade do momento e destas que serão, sem dúvida, comemorações especialmente marcantes para a nossa cidade e para todos os madeirenses. Por isso mesmo, a CMF colocou à disposição da Presidência da República, desde a primeira hora, todos os meios humanos, técnicos e patrimoniais considerados necessários para a plena concretização plena do programa de comemorações definido. Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

O Memorando de Entendimento foi assinado por Miguel Silva Gouveia, Ana Cristina Baptista, Secretária-Geral da Presidência da República e Jorge Carvalho Secretário do Governo Regional da Madeira (Educação, Ciência e Tecnologia), na presença da Presidente da Comissão Organizadora das Comemorações, Maria do Carmo Caldeira.

O Programa das Comemorações do dia 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas é da responsabilidade da Presidência da República.

As celebrações decorrem entre os dias 8 e 10 de Junho:

Cerimónia Militar do Içar da Bandeira Nacional;

Iniciativa das Forças Armadas;

Recepção Comemorativa do Dia de Portugal;

Cerimónia Militar;