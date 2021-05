Filme 'O Feiticeiro do Sul' conta com participação especial do actor madeirense Dinarte de Freitas

O filme 'O Feiticeiro do Sul', da autoria do realizador Martinho da Silva Andrade, que está a ser gravado na Região, conta com a participação especial do actor madeirense Dinarte de Freitas.

As imagens foram gravadas, no passado dia 23 de Maio, nos concelhos de Machico, Santana e São Vicente.

Segundo o realizador, o filme é "uma justa homenagem" aos madeirenses residentes na Região e no estrangeiro, assim como a personalidades regionais, algumas das quais já falecidas.

Quero voltar a homenagear o Max, frei Vicente, Ester Alcinda Andrade, Manuel Gonçalves, João Carlos Abreu, Virgílio Teixeira, o recém falecido actor Bruno Marotte, Maria Aurora, Maria Ascensão, ex-presidente do Governo, Alberto João Jardim, entre outras pessoas". Martinho da Silva Andrade

O filme, de cerca de 30 minutos, será oficialmente apresentado no início do próximo ano, numa gala onde serão entregues prémios aos artistas e homenageadas as personalidades destacadas na obra, assim como os familiares dos artistas já falecidos.