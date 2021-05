Miro Freitas canta 'Let's Play' no Porto da Cruz

A caminho do final da série, a 9.ª semana, que contou com dias dedicados aos icónicos cais da Região, termina hoje com a voz e a presença de Miro Freitas no Cais do Porto da Cruz. Miro dispensa é um artista conhecido pela sua popularidade, presença em palco e a divulgação que tem feito junto da diáspora.

“Filho de peixe sabe nadar”, um velho ditado popular e que se aplica a Miro, filho de Vasco Freitas, que sempre o apoiou e incentivou e que considera o seu ídolo.

Este é um dos projectos ‘on-line’ acarinhados pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura que contou com as diferentes áreas desde música ligeira, instrumental, canto lírico, dança, poesia, teatro, música ligeira e música popular. 29 artistas têm percorrido 9 concelhos da Região Autónoma da Madeira, divulgando recantos tão habituais pelos que lá residem ou para os que nos visitam.