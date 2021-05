Marcos Freitas foi decisivo para a liderança da sua equipa

O atleta madeirense, Marcos Freitas, voltou a ser decisivo para a classificação do Fakel Gazprom (Orenburg), equipa russa em que alinha o mesa-tenista, que garantiu importantes triunfos individuais.

A Liga Russa de Ténis de Mesa 2020/2021 teve continuidade entre 17 e 20 de Maio, com a realização da quarta ronda, relativa à fase regular da competição.

A equipa do jogador madeirense realizou seis encontros nesta ronda, obtendo igual número de vitórias.

Na segunda-feira (17 de Maio) venceu o UMMC-Elem, por 3-0; na terça-feira (18 de Maio) venceu o Sparta & K, por 3-0; na quarta-feira (19 de Maio) venceu o KNT Kazan e o CSK VVS, ambos por 3-0; e finalizou a ronda com uma importante vitória, por 3-1, sobre o UMMC, no dia de ontem.

Marcos Freitas apenas participou em quatro dos encontros, disputando quatro partidas onde averbou três triunfos e uma derrota.

A equipa do madeirense garantiu a liderança na classificação com quarenta e três pontos, apenas perdeu um encontro em vinte e dois disputados, e colocou-se numa posição favorável para a revalidação do título nacional no Play-off da prova.