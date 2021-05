EUA destacam novo enviado especial para a Coreia do Sul devido a ameaça nuclear do Norte

Os Estados Unidos vão destacar um novo enviado especial para a Coreia do Sul, em momento de preocupação com progressos no programa nuclear norte-coreano, revelou o Presidente norte-americano.

Num encontro na tarde de sexta-feira em Washington (noite em Lisboa) Joe Biden e a Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, manifestaram-se "profundamente preocupados" com os alegados progressos no programa nuclear da Coreia do Norte.

Nesse sentido, Washington vai enviar para servir como novo enviado especial o diplomata Sung Kim, que já foi embaixador do país na Coreia do Sul.

Moon Jae-in saudou o "regresso dos Estados Unidos" à resolução do processo de desnuclearização de Pyongyang, uma decisão que "reflete o empenho firme" da Casa Branca "para explorar a diplomacia e a prontidão para o diálogo com a Coreia do Norte".

A Presidente da Coreia do Sul foi a Washington para abordar, em particular, este tema, mas também foram discutidas, no encontro, a distribuição de vacinas contra o novo coronavírus, as alterações climáticas e as preocupações com a segurança regional, por causa da pressão da China.

A reunião foi a segunda de Biden a decorrer pessoalmente com o líder de outra nação, uma vez que pandemia impediu os encontros até recentemente.