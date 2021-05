Madeirenses marcam presença no Circuito Mundial de Jovens da Federação Internacional de Ténis de Mesa

Dois atletas e um treinador madeirenses marcam presença em competição mundial de ténis de mesa

Madeira marca presença no 'WTT Youth Contender da Tunísia', prova do Circuito Mundial de Jovens da Federação Internacional de Ténis de Mesa. A prova terá lugar na cidade de Tunis, capital da Tunísia, entre os dias 26 e 30 de Maio.

Na segunda prova do circuito internacional jovem das Selecções Nacionais, serão disputadas provas de singulares nas classes de Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-19, femininos e masculinos.

Os atletas Gonçalo Gomes do CD 1º de Maio e Tiago Li do CD São Roque, vão disputar a prova de Sub-19, já o treinador Ruben Canteiro do CD 1º de Maio vai integrar a equipa técnica da comitiva portuguesa.

Gonçalo Gomes compete no Grupo 6, em conjunto com o letónio Daniels Kogans, o eslovaco Filip Delincak e o holandês Gabrielius Camara. Por seu lado, Tiago Li foi integrado no Grupo 2, juntamente com a belga Adrien Rassenfosse, o tunisino Khalil Sta e o saudita Khalid Alshareif.

A competição marca o regresso dos internacionais lusos às grandes provas internacionais fora do país, após a participação no 'WTT Contender de Vila Real', prova de inauguração do 'WTT Youth Series 2021' que aconteceu em Portugal entre os dias 11 e 17 de Maio.