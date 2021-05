180 atletas vão correr no VII Circuito CD Nacional/Bioforma

A 7.ª edição do Circuito CD Nacional/Bioforma vai contar com a participação de 180 atletas, número máximo permitido num evento do género, pelas autoridades de saúde.

A prova, que vai para a estrada na zona do Estádio da Madeira, no próximo sábado de manhã (09h30), foi esta tarde apresentada, ficando nota dos elogios de patrocinadores e entidades oficiais a mais esta iniciativa do CD Nacional.

Rui Alves, presidente do clube, agradeceu o apoio de entidades públicas e privadas que tornaram possível a iniciativa, anunciando ainda a intenção do CD Nacional em apresentar na Câmara do Funchal um plano de pormenor para a construção de um novo campo de futebol com uma pista de atletismo na Cidade Desportiva do clube.