Gonçalo Gomes entre os oito melhores em etapa do mundial

O pavilhão dos Desportos de Vila Real, recebeu hoje o terceiro dia de competição do WTT Youth Contender Vila Real, prova do Circuito Mundial de Jovens da Federação Internacional de Ténis de Mesa (ITTF).

Nesta jornada o destaque, vai para o jovem Gonçalo Gomes (CD 1.º de Maio), o único atleta madeirense ainda em prova, que concluiu a sua participação na competição de Sub-19 masculinos entre os oito melhores classificados, tendo sido mesmo o melhor português na categoria.

Gonçalo disputou três encontros ao longo do dia, tendo começado por vencer o eslovaco Kamil Pach, por 3-1, no encontro dos dezasseis avos, seguindo-se nova vitória, desta feita sobre o luxemburguês Mael Van Dessel, por 3-2, no embate dos oitavos-de-final.

O internacional madeirense seguiu para os quartos-de-final da prova, onde foi afastado pelo romeno Andrei Istrate, após averbar uma derrota, por 1-3.

De refrir que a Madeira esteve representada neste evento, com quatro atletas e dois árbitros. Os atletas Francisco Ferreira (CD 1.º de Maio) e Hugo Pereira (CD São Roque), que competiram em Sub-13 e Sub-15, e ainda Gonçalo Gomes (CD 1.º de Maio) e Tiago Li (CD São Roque), que disputaram a prova de Sub-19.

Os árbitros Emanuel Rodrigues e Elena Li foram os representantes insulares na arbitragem.