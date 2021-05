Madeira com duas delegadas na Mesa Nacional do BE

As madeirenses Luísa Santos e Neli Azevedo são as duas delegadas, que foram eleitas para a Mesa Nacional do BE.

As delegadas da Madeira, eleitas pela lista liderada por Paulino Ascenção, discursaram hoje na XII Convenção Nacional do partido, que decorreu durante dois dias.

Sob o mote 'Justiça na resposta à crise', os bloquistas terminam hoje a reunião magna de dois dias, com muitas restrições devido à pandemia de covid-19, como a redução para metade dos delegados previstos e as restantes regras sanitárias.