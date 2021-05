Carlos Pereira diz que as eleições podem ser já amanhã

Carlos Pereira assegurou hoje que o processo eleitoral para a direcção do CS Marítimo “está aberto sempre e quando os sócios da colectividade quiserem”, revelando que não precisam de esperar por uma assembleia geral para o efeito.

Estas declarações foram feitas pelo presidente do Marítimo ao programa ‘Marítimo na TSF’ a propósito de eleições para o clube que terão lugar, de acordo com os estatutos do clube, em Outubro deste ano.

“O presidente do Marítimo sempre disse que não seria um obstáculo, antes seria sempre uma solução. E se os sócios entenderem que têm melhores soluções para o cargo, nem precisam de esperar pela assembleia geral, não precisam de esperar pelo mês de Outubro, podem rapidamente formalizar uma lista, pois não estou agarrado a nada”. Carlos Pereira, presidente do Marítimo

Carlos Pereira, confrontado se seria candidato às eleições, sublinhou que só continuará como presidente se os sócios assim o entenderem e também os accionistas da SAD.

“Agora não venham dizer que o problema é as eleições serem em Outubro. As eleições podem ser amanhã, sem nenhum problema. Se houver pessoas que se julguem com uma maior capacidade do que a minha e com uma maior disponibilidade – maior disponibilidade do que a minha acho que será difícil – eu próprio solicito ao presidente da assembleia geral para convocar as eleições para antes de Outubro, se assim o entenderem. Mas se entenderem que nem é preciso assembleia geral para o efeito, força, pois o Carlos Pereira tem sempre as chaves na mão”, sustenta o dirigente.