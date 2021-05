Porto do Funchal acolhe este sábado o Campeonato Regional de Esperanças

O porto do Funchal recebe, a partir das 10 horas de sábado, 15 de Maio, o Campeonato Regional de Esperanças, destinado às categorias cadetes, infantis, iniciados e menores masculinos e femininos de canoagem.

No que concerne às distâncias, os cadetes terão de percorrer 6 Km (6 voltas), os infantis 4 Km (4 voltas) e os Iniciados e Menores 2 Km (2 voltas).

De acordo com nota da Associação Regional de Canoagem da Madeira, esta competição conta com 56 inscritos provenientes da ADN da Ponta do Sol, da Associação Náutica de Câmara de Lobos, do Centro Treino Mar, do Clube Naval da Calheta e do Clube Naval do Funchal.

Esta competição apura os campeões regionais para os nacionais da especialidade, a ter lugar no dia 27 de Junho em Ponte de Lima.

"De destacar, que as competições decorrerão sob rigorosas medidas de segurança, cumprindo todas as determinações do IASaúde e do Governo Regional", conclui a nota.