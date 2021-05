Restauração aberta até às 23 horas e recolher à meia-noite já a partir de sexta-feira

A restauração poderá funcionar até às 23 horas já esta sexta-feira. O presidente do Governo Regional confirma a intenção de deliberar, na quinta-feira, em Conselho de Governo, o alargar até às 23 horas e já a partir de sexta-feira, dia 21 "inclusive", o horário de funcionamento da restauração, o que pressupõe adiar para as 24 horas o recolher obrigatório, que passará a vigorar entre a meia-noite e as 5 da manhã.

Até lá, tudo depende da evolução da situação epidemiológica. A manter-se sob controlo, como até aqui, haverá novo aligeirar das medidas restritivas.