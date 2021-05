Espectáculo 'Traça' sobe a palco no Baltazar Dias a 23 de Maio

O palco do Teatro Municipal Baltazar Dias foi o escolhido para receber o espectáculo 'Traça', no dia 23 de Maio, pelas 18 horas. Esta é uma performance que conta com a participação de Sara Anjo, directora de projecto, e com a colaboração artística de Flora Détraz.

"TRAÇA é um projecto sobre o percurso do ser humano numa relação simbiótica com o seu meio, através de 3 acções: respirar, caminhar e parar. Estas acções serão desenvolvidas enquanto agentes coreopolíticos, agentes que operam através do movimento para uma consciência do corpo e do território", explica nota de imprensa. As acções que fazem parte da performance são também gestos primordiais da humanidade.

De acordo com a mesma nota, "esta tríade pertence aos movimentos matriciais do ser humano, respirar o gesto que dá a vida e na sua ausência retira-a. Caminhar o gesto que nos faz avançar e procurar. Parar, o gesto fundamental que intercala todo e qualquer movimento".

Sara Anjo é bailarina e coreógrafa, "interessa-se por práticas meditativas que geram mudanças psico-físicas, sendo as acções de respirar e caminhar as principais. Interessa-se também por desenvolver o seu trabalho numa relação com espaço exterior e de paisagem e de paisagem natural".