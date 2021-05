Miguel Brito considera que Porto Santo necessita de mais investimento e promoção

O socialista Miguel Brito considera ser necessário uma estratégia que prime pelo investimento e pela promoção do Porto Santo. O PS-Madeira deu hoje continuidade ao roteiro 'Fazer Diferente – Responsáveis, Próximos, Preparados', que esta semana está dedicado ao tema da Coesão Territorial e Igualdade.

Por esse motivo, a reunião de hoje juntou os socialistas e a Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo, com o objectivo de "se inteirar das dificuldades sentidas pelos empresários fruto das assimetrias territoriais, que não contribuem positivamente para a promoção do destino".

O tema base deste encontro foi o turismo, encarado como o sector com maior expressão na ilha, "onde foram colocadas em cima da mesa as dificuldades e as soluções necessárias à melhoria e crescimento desta área de negócio".

O candidato à Autarquia local considera que “precisamos alinhar com muita clareza uma estratégia dinâmica que promova o Porto Santo e que potencie a economia local, mas que para tal é preciso criar as condições necessárias”, destacando a importância do investimento público na melhoria das assimetrias territoriais e recuperação do património.

Além disso, o candidato à Câmara do Porto Santo fez questão de salientar a importância da melhoria das acessibilidades e infraestruturas existentes na ilha, factor que considera ser fulcral para a promoção do destino. "Temos que primeiro qualificar as infraestruturas e melhorar as acessibilidades, porque não podemos ter miradouros e veredas em degradação, por exemplo, e querer apostar no Turismo de Natureza”, diz.

Na reunião foi defendida a necessidade de se promoverem parcerias entre os hotéis e operadores turísticos, como forma de reduzir a sazonalidade do destino, através da “melhoria drástica da promoção do Porto Santo”, bem como a captação do mercado de eventos, seja nacional ou internacional.

Miguel Brito concordou com as ideias partilhadas pelos responsáveis da Associação de Indústria e Comércio do Porto Santo, sublinhado que “os interesses dos empresários visam potenciar a ilha e criar emprego, fixando os jovens porto-santenses na sua terra”.

“A promoção da ilha não pode ser apenas praia, é necessário vender um produto diferenciado de um destino com qualidade e com ótimas condições. Daí ser necessário um forte investimento na recuperação e construção de pontos de interesse turístico”, concluiu.