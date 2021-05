CDS questiona Miguel Gouveia sobre o Fundo de Investimento Social

Durante o período antes da ordem do dia da reunião de executivo da Câmara Municipal do Funchal, ocorrida esta manhã, por videoconferência, a vereadora do CDS-PP, Ana Cristina Monteiro, questionou a presidente da autarquia, Miguel Gouveia, sobre a execução do Fundo de Investimento Social.

Em nota remetida à imprensa, os centristas recordam que "o Orçamento municipal, discutido no final do ano passado, alocou 14 milhões de euros para serem aplicados em políticas de profunda relevância municipal, onde se inclui o Fundo de Investimento Social".

Trata-se, conforme explicam, de "uma verba destinada aos apoios sociais, na aquisição de medicamentos para os mais seniores, de incentivo ao emprego, o apoio à natalidade, à educação, nomeadamente na ajuda nos manuais escolares, bolsas de estudo e aquisição de computador e ainda apoios para o sector da cultura".

Ana Cristina Monteiro quis, por isso, saber quanto desse fundo já foi investido, considerando "um valor muito baixo" os 30% que a autarquia referiu publicamente ter utilizado, "tendo em conta a actual conjuntura socioeconómica".

"O presidente da Câmara não respondeu à questão levantada", lamentou a vereadora do CDS.