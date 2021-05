A Associação de Futebol da Madeira informou que, na sequência do levantamento de restrições por parte do Governo Regional, está confirmado o reinício das competições regionais de futebol e futsal já no próximo fim-de-semana, de 22 e 23 de Maio.

No entanto, alerta para a importância de se cumprirem as normas emanadas pelas autoridades de saúde e de acordo com os planos de contingência.