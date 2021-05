Derrota do Rio Ave dá manutenção ao Marítimo na I Liga

Pela 41.ª época consecutiva o Marítimo mantém-se na principal liga do futebol português.

Mesmo ainda sem jogar, na 33.ª e penúltima jornada da I Liga, onde irão defrontar na noite de amanhã o Vitória SC, os verde-rubros viram há instantes, no ‘sofá’, a manutenção garantida no campeonato, e tudo devido à derrota do Rio Ave, em casa, por 0-3, diante do FC Porto.

Com este desaire os vilacondenses apenas poderão fazer 34 pontos até ao final do campeonato, os mesmos que o Marítimo tem actualmente, com menos um jogo. Contudo e, mesmo perdendo os dois jogos que faltam para o final da I Liga, os verde-rubros têm sempre a vantagem sobre o conjunto de Vila do Conde, pois venceram nos dois confrontos.

Outras das contas, em caso de Portimonense, Marítimo, Rio Ave, Farense e Boavista, terminaram o campeonato todos com 34 pontos os insulares conseguem também a permanência visto terem um melhor registo, no ‘mini campeonato’ entre estas cinco equipas.

Mesmo assim e para que as contas fiquem encerradas de forma definitiva e sem deixar margens para quaisquer dúvidas, o ideal é o Marítimo pontuar diante do Vitória de Guimarães, na noite deste domingo.

Quanto ao Nacional, a derrota do Rio Ave faz alimentar o sonho de poder atingir, no máximo a liguilha, mas para isso terá de vencer o Famalicão na tarde desde domingo e depois, na última jornada vencer os vilacondenses no Estádio da Madeira.