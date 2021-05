CDU pede respostas para os problemas do presente e soluções para o futuro

A CDU realizou uma iniciativa política, hoje, no Largo do Phelps, onde pediu "respostas aos problemas do presente e soluções para o futuro". A acção serviu para falar sobre o seu projecto, "os seus valores e compromissos prioritários para a transformar a vida e responder aos problemas que afetam as populações na Região Autónoma da Madeira".

Na ocasião, Edgar Silva afirmou que "nem o Governo do PS na República, nem o Governo do PSD/CDS nesta Região, estão a dar resposta ao que a crítica situação económica exige. Quando se agrava a situação económica e social, quando há uma quebra acentuada dos rendimentos dos trabalhadores, cresce o desemprego, aumentam as desigualdades sociais, multiplicam-se os processos de empobrecimento das populações, os governantes não tomam medidas para a elevação e transformação das condições de vida".

O coordenador regional considera que "estão em falta respostas de apoio aos trabalhadores, aos pequenos e médios empresários, à cultura e à protecção social".

Após explanar estas questões, Edgar Silva indicou que, é neste contexto político que "a CDU corporiza um projeto, um conjunto de opções, orientações e prioridades que fazem da CDU uma força distintiva, que não deixa confinar os direitos, que demonstra que a vida pode e deve prosseguir na luta por uma vida melhor".

Por fim, declarou que, "na luta por uma vida melhor, face aos problemas do presente, sublinhamos que dar mais força à CDU é condição determinante para responder com soluções para o desenvolvimento local e regional, porque como é cada vez mais evidente, nem o PS, nem o PSD/CDS, estão a cumprir com importantes medidas para a transformação das condições de vida das populações".