CDU insiste nas 35 horas semanais para todos os trabalhadores da Região

A CDU esteve, hoje, dia 14 de Maio, numa acção de contacto com os trabalhadores do Grupo Horários do Funchal. A ocasião serviu para os comunistas reforçarem a sua posição relativamente à redução do horário de trabalho, nomeadamente a extensão das 35 horas semanais (e 7 horas de trabalho diário) a "todos os trabalhadores da Região".

"Se hoje é possível produzir mais com melhor qualidade e mais eficácia e em menos tempo é socialmente justo reduzir o horário de trabalho. A redução do horário de trabalho para as 35 horas de trabalho semanal é um imperativo que se coloca para os trabalhadores", afirmou Ricardo Lume.

O deputado queixou-se ainda de que "a correlação de forças na Assembleia da República e na Assembleia Regional não têm sido favorável" a este desígnio e acusa o PS, PSD e CDS de terem sido "as forças de bloqueio" a esta justa redução do horário do trabalho.

"Aqui na Região PSD e CDS chumbaram a redução do horário de trabalho no sector Empresarial Público Regional", reiterou, apelando por isso aos tarbalahdores que demonstrem o seu descontentamento "nas empresas e ruas".