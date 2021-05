CDU defende abertura das urgências do Porto Moniz 24 horas por dia

A CDU esteve hoje, dia 16 de Maio, junto ao Centro de Saúde do Porto Moniz, para defender a abertura do serviço de urgência 24 horas por dia.

Ricardo Lume recorda que, "no ano de 2012, a pretexto do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF), o Governo Regional do PSD encerrou o serviço de urgência nocturno e ao fim-de-semana no Centro de Saúde do Porto Moniz". Uma situação que, a seu ver, cria uma "maior dificuldade à população do concelho em aceder aos cuidados de saúde".

"Com esta realidade caso um habitante do concelho do Porto Moniz tenha um problema de saúde no período da noite ou ao fim de semana tem de se deslocar ao concelho vizinho para ter acesso aos cuidados de saúde", expôs.

O deputado nota ainda que, apesar do PAEF ter terminado em 2016, não foi reposto o serviço de urgência 24 horas por dia do Centro de Saúde do Porto Moniz, o que demonstra "o desprezo por parte do Governo Regional para com as populações da Costa Norte da Ilha".