CDU denuncia problemas que afectam população das zonas altas do Funchal

Segundo a CDU, nas zonas altas do concelho do Funchal muitos são os problemas que afectam as populações, como a falta de acessibilidades, falta de saneamento básico, falta de habitação e a falta de transportes públicos.

A deputada municipal da CDU, Herlanda Amado, deu o exemplo do que se passa na Vereda do Ribeiro Lavadouro, Vereda do Corgo e Vereda do Laranjal Pequeno, cujos moradores "reivindicam há mais de 20 anos que sejam melhoradas as acessibilidades existentes, bem como a construção de uma nova ligação entre estes sítios, permitindo a quem ali reside ter condições de segurança e mobilidade, que não lhes são asseguradas no momento".

"Em 2009, as populações juntaram-se para reivindicar a construção da ligação entre as Veredas do Laranjal Pequeno e do Ribeiro Lavadouro, com abaixo-assinados e participações em reuniões públicas, mas as promessas feitas, inicialmente pelo PSD e a partir de 2013 pelo executivo de maioria do PS na Câmara do Funchal, foram apenas isso, promessas. Até hoje a acessibilidade não chegou, para o desânimo de quem dela precisa", criticou.

Passados todos estes anos, as populações mobilizaram-se novamente em torno deste objectivo comum que os une e conseguiram recolher um abaixo-assinado com cerca de 400 assinaturas, que foi hoje entregue na Câmara Municipal do Funchal.

Herlanda Amado apelou para que continuem a reivindicar pela melhoria das suas condições de vida.

"Nós continuaremos junto das populações, ouvindo as suas queixas, denúncias e reivindicações, e apresentando propostas nos órgãos próprios para onde fomos legitimamente eleitos, até que problemas como estes sejam resolvidos", rematou.