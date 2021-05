JS Madeira realiza Fórum para preparar políticas de juventude e autárquicas

A Juventude Socialista (JS) Madeira realizou hoje, dia 15 de Maio, o seu Fórum Autárquico, sob o lema "A nossa marca é o poder local", o primeiro evento dos socialistas da Região para debate e discussão em torno das próximas eleições autárquicas.

O Fórum da JS Madeira decorreu na Reitoria da Universidade da Madeira, ao longo desta manhã, e contou com a participação de diversos autarcas e candidatos do PS.

No primeiro painel, dedicado à 'Costa Norte: Um desafio comum' - que contou com a participação de Emanuel Câmara, presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Max Pestana, secretário da Junta de Freguesia da Ribeira da Janela, e Iago Correia, presidente da JS Porto Moniz - os jovens socialistas abordaram as "dificuldades que os concelhos da costa Norte continuam a enfrentar".

No segundo painel, dedicado aos 'Territórios com Futuro', participaram Carlos Gonçalves, diretor de Campanha do PS Câmara de Lobos, João Melim, deputado Municipal do Porto Santo, e Marco Estrela, presidente da JS Machico. Ao longo deste painel, foi realçada a "importância de conciliar novas ideias com aprendizagens anteriores", bem como de "mobilizar as pessoas para causas de futuro em territórios com grande potencial social e económico".

No terceiro painel, intitulado 'A nossa marca no poder local', Guido Gomes, presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, João Pedro Vieira, ex-vereador da Câmara Municipal do Funchal, e Ana Vale, presidente da JS Ribeira Brava, destacaram a importância das políticas de proximidade, de juventude e de solidariedade implementadas pelo PS.

A iniciativa contou ainda com as intervenções de Pedro Calaça Vieira, secretário-geral da JS Madeira, na sessão de abertura, e de Olavo Câmara, na sessão de encerramento.

De acordo com Olavo Câmara, presidente da JS Madeira, este encontro traçou quatro grandes objetivos: "preparar as bases do manifesto autárquico jovem, com as ideias e políticas dos jovens para cada concelho; destacar a importância do trabalho dos jovens autarcas ao longo dos últimos anos; formar os nossos candidatos autárquicos; e relevar o trabalho desenvolvido pelo PS no poder local".

Atingimos todos os nossos objetivos e demonstrámos mais uma vez que políticas de futuro precisam de contar com os jovens nos lugares de decisão.

O presidente dos jovens socialistas reforçou ainda que "a marca e a força do PS na Madeira é o poder local'' e reafirmou a confiança na vitória nas eleições autárquicas este ano.