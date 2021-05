Timor-Leste com o quarto maior número de casos diários, mais 140 infecções

Timor-Leste registou hoje mais 140 casos de infeção com o SARS-CoV-2, o quarto maior número diário de sempre, com a maioria em Díli e 22 deles com sintomas de covid-19, informou o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC).

Em comunicado o CIGC explica que se registaram 130 casos em Díli, seis em Covalima e dois cada em Baucau e Liquiçá, com apenas um recuperado em todo o país.

Com os novos casos regista-se um novo máximo de casos ativos, 11.723, com o total de casos acumulados desde o início da pandemia a chegar a 3493.

Os casos positivos em Díli correspondem a 10,71% dos 1214 testes realizados enquanto os restantes correspondem a 1,5% dos 653 testes realizados no resto do país.

Destaque para os 155 testes realizados em Baucau, região com o segundo maior número de casos ativos até ao momento, tendo todos tido resultado negativo.

As taxas de incidência continuam a aumentar, atingindo os 9,1/100 mil habitantes em Timor-Leste e os 30,1/100 mil habitantes na capital.

No centro de isolamento de Vera Cruz em Díli há atualmente 31 pacientes moderados e um considerado grave, mas com condição "estável".

O Conselho de Ministros timorense deverá deliberar na quarta-feira se alarga ou não algumas das medidas em vigor atualmente em Timor-Leste, nomeadamente o confinamento obrigatório.