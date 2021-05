Há 36 anos era notícia o novo estatuto da Polícia de Segurança Pública (PSP) que visava a sua desmilitarização. As novas orientações então publicadas vinham permitir que a instituição passasse a ser comandada por oficiais da polícia e não apenas por elementos do Exército.

Além disso, a notícia principal da edição de 10 de Maio de 1985 dava conta de que o novo estatuto, que substituía o de 1953, contemplava a criação da Escola Superior de Polícia, bem como a reestruturação da Escola Prática da PSP, mudanças que visavam optimizar a formação desta força de segurança.

Ainda na mesma edição, era motivo de destaque a visita do então presidente dos Estados Unidos a Portugal. Durante o discurso que Ronald Reagan preferiu na Assembleia da República, apelou a que não tivéssemos receio de proclamar a causa democrática como uma causa de paz.

Mário Soares, então primeiro-ministro português, saudou o presidente norte-americano e reuniu-se com ele abordando vários assuntos de interesse para ambos os países. Quem também se reuniu com Reagan foi Ramalho Eanes, à data Presidente da República, que aproveitou a ocasião para abordar a problemática de Timor-Leste e os conflitos na África Austral.

Era também notícia nessa segunda sexta-feira do mês de Maio, o homicídio que chocou a Ponta do Sol e a Madeira. Um homem de 36 anos desferiu alguns golpes no pescoço da sua progenitora com recurso a uma navalha.

Estas e outras notícias podem ser (re)lidas na edição de 10 de Maio de 1985 que aqui partilhamos com os nossos leitores. Notícias de outros tempos que fazem o Canal Memória desta segunda-feira.