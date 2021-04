Pedro Ramos garante transparência nos números da covid-19 na Madeira

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil recusou, esta manhã, na Assembleia Legislativa da Madeira, qualquer falta de transparência nos números da covid-19 na Madeira.

Pedro Ramos falava da audição, pedida pelo grupo parlamentar do PS, que chamou o governante ao parlamento para “prestar esclarecimentos acerca do número de casos de infecção pelo SARS-CoV-2 e o seu reporte às autoridades de saúde nacionais”.

O líder parlamentar socialista, Miguel Iglésias, afirmou haver uma "discrepância" nos números de casos positivos contabilizados pelas entidades regionais e pela Direcção Geral de Saúde (DGS) que, no seu entender, revela “falta de transparência” e "falhas no serviço de reporte".

O secretário regional de Saúde refutou as críticas, lembrando os 366 relatórios de situação epidemiológica na Região, os 345 boletins informativos e as 72 conferências de imprensa, garantindo, desta forma, "total transparência", e destacando que “o presidente do Governo e o secretário regional de Saúde não notificam e como tal não mentem”. "Não foram escondidos casos”, reforçou Pedro Ramos.

A “Madeira sempre reportou os números, às vezes eram inferiores, às vezes superiores”, aos da DGS, afirmou o governante.

Não obstante reconheceu que a existência de “problemas digitais com a plataforma, semelhantes aqueles que o país teve".

"Todas são falíveis, a da DGS não é perfeita e a do SESARAM também não será perfeita”, sustentou.

Pedro Ramos disse ainda ter conhecimento de que “estão a ser lançados em Portugal dados de outras regiões do país, de alguns meses atrás", embora, considere que "isso não é notícia".