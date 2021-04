CR7 de novo em branco no empate da Juventus

A Juventus empatou ontem no reduto da Fiorentina a uma bola, numa partida referente à 33.ª jornada da Liga italiana e subiu provisoriamente ao segundor da classificação, por troca com o Atalanta e Mialn que apenas entra em acção ao final desta tarde.

Numa partida disputada no Estádio Artemio Franchi, o avançado madeirense, Cristiano Ronaldo voltou a ficar em branco, apesar de ter tido duas a três boas oportunidades de poder marcar.

A Fiorentina marcou primeiro, à passagem do minuto 29 por Dusan Vlahovic, através de uma grande penalidade. Quanto à campeã 'Juve' veio a empatar ao minuto 46 por intermédio de Alvaro Morata.

Até final do encontro a Juventus dispôs de várias oportunidade para aumentar a vantagem, mas não foi eficaz.

Com este empate a Vecchia Signora sobe ao segundo posto, agora com 66 pontos, os mesmos que o Milan, mas este com menos um jogo.