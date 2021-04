Especialistas debatem o lugar e o futuro das humanidades no ensino

Os investigadores da Universidade da Madeira (UMa), que integram a Linha 3 - Multiculturalismo e Lusofonia do CLEPUL da Universidade da Lisboa, organizam, a 29 de Abril, em parceria com a Cátedra CIPSH de Estudos Globais da Universidade Aberta, a conferência subordinada ao tema 'Poderá a universidade subsistir sem Humanidades? As Humanidades como fundadoras do Projeto de Universidade'.

A iniciativa insere-se no âmbito da Conferência Europeia das Humanidades e irá decorrer via plataforma zoom, das 18 às 20 horas.

Para debater o lugar e o futuro das humanidades no ensino, foram convidados Carlos Fiolhais (Universidade de Coimbra), Daniela Marcheschi (Universidade de Pisa), Moisés Lemos Martins (Universidade do Minho), Onésimo Teotónio de Almeida (Universidade de Brown), Perfecto Cuadrado (Universidade das Ilhas Baleares), e Renaldas Gudauskas (Biblioteca Nacional da Lituânia/Conselho Internacional de Filosofia e Ciências Sociais da UNESCO).

A participação é livre.