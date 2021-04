Abertas candidaturas para 4.ª edição da Pós-Graduação em Gestão Empresarial para Licenciados

A Universidade da Madeira (UMa) deu início, no passado dia 19 de Abril, ao processo de candidaturas à quarta edição Madeira da Pós-Graduação em Gestão Empresarial para Licenciados noutras áreas.

O prazo limite para submissão das candidaturas é o dia 4 de Julho de 2021, devendo ser efectuada, exclusivamente on-line, através do endereço https://candidaturas.uma.pt.

A 4.ª edição desta pós-graduação, com duração de dois semestres, inicia-se em Outubro de 2021 e termina em Junho de 2022. As aulas decorrem quinzenalmente às quartas, quintas, sextas-feiras (18h30 - 22h30) e aos sábados (9h00-16h00). As sessões decorrem nas instalações da Universidade da Madeira, no Edifício da Reitoria, ao Colégio dos Jesuítas.