Quatro novos casos de covid-19 em escolas do Funchal

Esta quarta-feira foram reportados pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) quatro novos casos de covid-19 nas escolas da Região. Todos estas novas infecções dizem respeito a escolas do concelho do Funchal.

Na sequência das situações identificadas, 73 alunos ficam em isolamento profilático preventivo, com aulas à distância.

Esta quarta-feira, além dos alunos da Escola Secundária Francisco Franco, foram testados os alunos da Escola Básica do 1.º ciclo/PE do Caniço. No caso da 'Francisco Franco' ainda não são conhecidos os resultados, quanto à primária do Caniço, todos os "220 testes rápidos de saliva" tiveram resultado negativo.

Conforme dá conta a SRE, os novos casos identificados hoje foram os seguintes:

Escola Básica do 1.º ciclo/PE Ribeiro Domingos Dias

Dois alunos testaram positivo. Na sequência, duas turmas (33 alunos) e dois docentes estão em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Externato da Apresentação de Maria

Um aluno testou positivo. Na sequência, uma turma (22 alunos) está em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Escola Secundária Jaime Moniz

Um aluno testou positivo. Na sequência, uma turma (18 alunos) está em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.