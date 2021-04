Caniço vai ter escola de artes

A freguesia do Caniço vai ter uma escola de artes, anunciou hoje o executivo santa-cruzense.

Com efeito, o presidente da Câmara e toda a vereação visitaram, esta quarta-feira, as obras da futuro 'Arts Lab', que irá nascer no Caniço pela mão do músico madeirense Ricardo Vasconcelos, conhecido do público por integrar a banda Amor Electro.

Na ocasião, Filipe Sousa elogiou a iniciativa, que considera "uma mais valia não apenas para a cidade do Caniço, mas para todo o concelho de Santa Cruz".

O projecto terá um cariz multidisciplinar, com aulas de música, teatro e dança e contará com a participação, não só de Ricardo Vasconcelos, mas também de outros músicos.