Escola Secundária Jaime Moniz participou na Cimeira das Democracias 2021

A Escola Secundária Jaime Moniz participou, no passado dia 22 de Abril, na Cimeira das Democracias 2021, uma iniciativa da Universidade Católica, em colaboração com a Representação do Parlamento Europeu, em Portugal.

O evento decorreu on-line dada a situação pandémica.

Neste evento, cada escola assume a representação de um Estado ou de uma organização internacional. Os alunos da Escola Jaime Moniz representaram o Estado de Israel, preparam um quadro contendo uma análise 'SWOT'(forças e fraquezas, pontos fortes e fracos) acerca do estado da Democracia, nesse país e, também, uma Moção à Presidência Portuguesa da União Europeia sobre as possibilidades de reforço da cooperação entre esta instituição e o Estado de Israel.

Além de assistirem a intervenções por parte de Durão Barroso (antigo Presidente da Comissão Europeia) e de Elisa Ferreira (atual Comissária Europeia, para a Coesão e as reformas), participaram, ainda, numa aula aberta proposta pelo 'rofessor e conhecido politólogo João Carlos Espada. Durante as intervenções, os alunos tiveram a possibilidade de colocar questões tendo Durão Barroso escolhido uma questão do aluno Tiago Maia para ser respondida.