Calado anuncia melhoramentos nos cais da Madalena e Paul do Mar

Numa visita ao cais da Madalena do Mar, o vice-presidente anunciou duas empreitadas que na prática podem vir ser até três. A primeira será a requalificação do pequeno porto marítimo que vai “custar cerca de 600 mil euros”.

A segunda obra, também no litoral, está orçada em 900 mil euros e está também adjudicada, mas ainda espera pelo “Visto do Tribunal de Contas”. Trata-se do melhoramento do cais do Paul do Mar.

A terceira, poderá ser a estabilização do talude sobranceiro à estrada do Anjos, no entanto Pedro Calado não quis ser tão claro quanto as anteriores.

“É outro investimento que estamos a pensar fazer nos próximos vezes, mas não pode ser o Governo Regional a fazer todos os investimentos”, um recado entendido na ocasião como sendo dirigido para a Câmara Municipal da Ponta do Sol.

Pedro Calado reconheceu a importância do acesso, sobretudo pela procura de turistas e a própria “ansiedade” que causa aos ponta-solenses, mas, para já, está apenas em análise, disse tendo atrás de si o deputado e o vereador social-democrata, ambos candidatos às eleições autárquicas.