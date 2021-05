Lobo Marinho aparece morto no calhau entre Jardim e o Paul do Mar

Presume-se que o lobo marinho, uma fêmea com 23 anos, que tem sido avistado por populares com frequência no litoral das freguesias do Jardim do Mar e do Paul do Mar foi encontrado há instantes no calhau entre as duas localidades sem sinais de vida.

O presidente da Junta de Freguesia do Paul do Mar acaba de confirmar a péssima notícia. Paulo Sérgio Rodrigues encontra-se junto ao animal aguardando a presença de especialistas do Parque Natural para que possam recolher o lobo marinho para posterior análise, mais aturada, e aferir com exactidão as causas da morte.

"Não tem ferimentos visíveis no corpo", disse o autarca ao nosso jornal depois de uma análise ocular.