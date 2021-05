Cais do Seixal fortemente condicionado até final de Junho

Por causa de empreitada de execução dos trabalhos de ‘Instalação de Grua Hidráulica no Cais do Seixal’ a partir de hoje e até ao termo da empreitada, que poderá só ocorrer no final do próximo mês de Junho, fica proibido o acesso e a circulação ou permanência de quaisquer pessoas na referida infra-estrutura portuária.

Da responsabilidade da APRAM – Administração dos Portos da RAM, a imposição consta em Edital assinado por Paula Cabaço, presidente do Conselho de Administração da APRAM que tornou público que a execução dos trabalhos de ‘Instalação de Grua Hidráulica no Cais do Seixal’, estão previstos acontecer entre os dias 10 de Maio e 30 de Junho de 2021, pelo que vigoram várias condicionantes, Assim, a partir de hoje, dia 10 de Maio, e “até ao termo da empreitada, são proibidos o acesso e a circulação ou permanência de quaisquer pessoas (incluindo os proprietários das embarcações) e de quaisquer embarcações, veículos automóveis, atrelados, motociclos, triciclos, quadriciclos e veículos de natureza diversa à área terrestre do cais, à excepção das utilizações pontuais”. A excepção durante todo o período de execução da empreitada, é “a utilização do guincho do cais do Seixal só será permitida mediante agendamento prévio com o Clube Naval do Seixal e em horário condicionado (antes das 9h ou depois das 17h)”, avisa a APRAM.

Informa ainda que durante todo o período da execução da empreitada, fica também “proibido o acesso e utilização do espelho de água adjacente ao cais (margem de 15 metros relativamente àquele) na zona onde decorrem os trabalhos, isto é, entre a zona da actual grua e a ponta do cais, quer por pessoas, quer por embarcações”, refere o Edital.