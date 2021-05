João Paulo Luís diz ser a "resposta do que tem faltado a Santana”

“Temos o dever e a obrigação de colocar, à frente do executivo municipal, pessoas capazes, preparadas e dispostas a fazer mais e melhor, transformando Santana num concelho que seja atractivo aos olhos de quem queira investir e gerar emprego, mas, acima de tudo, muito mais justo, atento e eficiente para com aqueles que nele vivem”, afirmou, hoje, o candidato do PSD-M à presidência da Câmara Municipal de Santana.

João Paulo Luís também falou no Conselho Regional do PSD-M que teve lugar esta manhã na Ponta do Sol tal como outros 10 candidatos. A excepção foi Ricardo Nascimento que embora presente não usou da palavra. Aliás saiu antes do fim dos trabalhos.

Não falou Nascimento, falou com João Paulo Luís que disse não aceitar ficar de braços cruzados quando tem um "Município que se limita a fazer gestão corrente. Que não é capaz de apresentar uma ideia de futuro, que não tem visão nem tampouco estratégia a médio e longo prazos. Um Município que parou no tempo e que não tem capacidade de inovar, que é incapaz de atrair investimento e emprego para o concelho, que não tem estratégia para fixar os mais jovens nem para apoiar os mais velhos”, criticou a governação de Dinarte Fernandes.

“Não tenho dúvidas de que, juntos, vamos conseguir dar a Santana um novo rumo, fazendo mais, fazendo melhor, fazendo diferente”, conclui o candidato.