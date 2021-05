Papa São João Paulo II visitou a Madeira há 30 anos

Conforme o DIÁRIO já havia avançado na semana passada, a diocese do Funchal assinala, amanhã, os 30 Anos da Visita do Papa São João Paulo II à Madeira.

Com um programa que congrega exposições, Eucaristias e ainda pequenas celebrações da palavra, a diocese pretende assinalar a passagem do Papa São João Paulo II pela Região.

Amanhã, dia 12 de Maio, o papamóvel será exibido em frente à Catedral do Funchal. Já no interior da Sé, será apresentado uma colecção de fotos que retractam a visita do Santo Padre à região insular.

Uma semana depois, no dia 18 de Maio, data do nascimento do Papa João Paulo II, a Sé do Funchal acolherá pelas 11 horas o o Bispo do Funchal, para celebrar a Eucaristia, o sacerdote colocará uma coroa de flores na base da estátua do adro da igreja da Sé.

A paróquia do Atouguia, na Calheta, celebrará os 30 anos desta passagem, no dia 18 de Maio, para assinalar também o aniversário de S. João Paulo II.

Às 19 horas, D. Teodoro de Faria fará uma pequena celebração da palavra sobre a vinda do Papa à Diocese do Funchal, de seguida, D. Nuno Brás presidirá a Eucaristia, que será solenizada pelo Coro de Câmara da Madeira.