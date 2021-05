"Paulo Cafôfo voltou a falar daquilo que não sabe"

A resposta de Humberto Vasconcelos a Paulo Cafôfo não se fez esperar depois do "líder da demagogia" ter proferido "falsas declarações" durante o debate promovido, ontem, pela eurodeputada Sara Cerdas, e subordinado à temática 'Agricultura – Agir Local, Pensar Global'.

O secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural arrasou o líder do PS-Madeira depois das duras críticas ao sector. "Voltou a falar daquilo que não sabe e, uma vez mais, sem o mínimo pejo ou preocupação de se informar sobre matérias determinantes, quando criticou o facto de o Plano de Recuperação e Resiliência da Região não contemplar quaisquer verbas para a agricultura”, atira o governante, considerando até que estas apreciações “sem sentido” são “facilmente rebatidas e desarmadas com total transparência” e “demonstram bem o carácter e a forma de estar do líder da demagogia, que insiste em causar alarme público, com insinuações graves e críticas infundadas, sem conhecimento de causa”.

Cafôfo acusa Governo Regional de dar "migalhas" aos agricultores Socialista diz que o executivo madeirense não olha para a agricultura "como uma actividade estratégica para o desenvolvimento da Região"

Ainda segundo Humberto Vasconcelos, a fim de apoiar a recuperação na sequência da crise da Covid-19, "a Comissão Europeia criou o Instrumento de Recuperação da União Europeia (IRUE), também no âmbito da agricultura e do desenvolvimento rural, que visa fazer face às consequências económicas adversas e suprir necessidades imediatas de financiamento, e que prevê para a Madeira uma dotação orçamental neste presente ano de 4,6 milhões de euros e no próximo ano de 11 milhões de euros".

Por via deste instrumento, "não foi necessário alocar verbas para a agricultura no Plano de Recuperação e Resiliência da Região, porque o diploma que consagra o IRUE contempla o Financiamento do Instrumento e Afectação de Fundos até 7.500 milhões de euros para o desenvolvimento da agricultura e zonas rurais".

Assim se desmonta mais uma teoria de quem insiste em não estudar as matérias de facto e que desconsidera o trabalho que tem sido feito pelo Governo Regional, por exemplo, para atrair e fixar jovens na agricultura, de uma forma sustentável e rentável, que é facilmente comprovado pelas dezenas de projetos que têm sido aprovados neste particular (...) Enfim, quem nunca se prepara, nunca estará preparado para governar. Humberto Vasconcelos

"Em relação às críticas feitas à GESBA são também facilmente rebatidas com crescimento sustentado da produção de banana, que em 2009 era de cerca de 13 mil toneladas e que no ano passado ascendeu as 21 mil toneladas. Um aumento de 54% que é revelador da confiança que os produtores têm no sector e que contraria a ideia avançada de bloqueios", complementou.